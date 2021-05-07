Хэмилтон остался впечатлён прогрессом «Феррари»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Испании. Британец остался доволен работой болида, но также отметил, что удивлён прогрессом соперников, в частности «Феррари».
«Это хорошее начало уик-энда. Трасса потрясающая, и у нас такой же баланс, что и в минувший уик-энд. Соперники близко, но, мне кажется, что у нас хороший темп. Мы понимаем машину и знаем, в каком направлении нужно двигаться.
В ходе сессий нам удалось получить кое-какую информацию, надеюсь, мы всё проанализируем и завтра получим лучшие настройки. «Макларен», «Феррари» и «Альпин» добились существенного прогресса. Прибавляет не только «Ред Булл», что оказывает на нас давление», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».
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