Риккардо объяснил 14-й и 15-й результаты на тренировках

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал только 14-й и 15-й результаты во второй практике Гран-при Испании Формулы-1.



«Не думаю, что дело в аэродинамическом пакете или чём-то ещё. С утра у меня были проблемы с тем, чтобы мне стало комфортно, так что я всё время немного отставал и просто пытался добиться сцепления от задней части машины. У меня не было уверенности, чтобы атаковать. Думаю, днём мы справились с этой проблемой. Считаю, машина стала лучше, мы сделали шаг вперёд. Очевидно, его недостаточно, мы должны сделать ещё один. На бумаге всё не выглядит здорово, но точно, что днём было лучше.



Мы были 15-ми, но в секунде от первого места, так что всё плотно. Это просто показывает, как плотно всё в Ф-1 в этом году. Эту трассу все хорошо знают, так что речь идёт о маленьких разрывах. Определённо, мы должны найти завтра больше скорости, потому что если мы останемся в секунде позади, то можем остаться на такой же позиции», — приводит слова Риккардо Racingnews365.