Вольф рассказал, что «Ред Булл» пытался переманить сто мотористов «Мерседеса»

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал недавнее объявление «Ред Булл» о том, что ещё пять сотрудников моторного подразделения немцев перейдут в новый департамент двигателей «быков».
«Очевидно, что если вы хотите создать моторную фабрику в Великобритании, то здесь есть только одна такая, и это наша. У нас 900 сотрудников или где-то так, и если ты выманиваешь 15 или вроде того из их числа, то это вполне нормально. Но они в основном искали сотрудников на производство, а не инженеров, которые отвечают за скорость. Полагаю, они хотят выстроить компанию.
Думаю, они обращались к ста сотрудникам или вроде того и заполучили, вероятно, 15. Удвоение зарплат — это одно, но если в ответ их утроить, то в какой-то момент ты уже не сможешь бороться, даже исходя из вопроса лояльности работодателю.
Я уважаю каждого, кто хочет защитить свой бизнес или построить его, а время возмездия ещё не пришло. Я отдаю должное этому проекту — с ним нужно словно подняться на Эверест, и мне хотелось бы побороться с моторами «Ред Булл», — приводит слова Вольфа PlanetF1.
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