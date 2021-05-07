Вольф рассказал, что «Ред Булл» пытался переманить сто мотористов «Мерседеса»

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал недавнее объявление «Ред Булл» о том, что ещё пять сотрудников моторного подразделения немцев перейдут в новый департамент двигателей «быков».



«Очевидно, что если вы хотите создать моторную фабрику в Великобритании, то здесь есть только одна такая, и это наша. У нас 900 сотрудников или где-то так, и если ты выманиваешь 15 или вроде того из их числа, то это вполне нормально. Но они в основном искали сотрудников на производство, а не инженеров, которые отвечают за скорость. Полагаю, они хотят выстроить компанию.



Думаю, они обращались к ста сотрудникам или вроде того и заполучили, вероятно, 15. Удвоение зарплат — это одно, но если в ответ их утроить, то в какой-то момент ты уже не сможешь бороться, даже исходя из вопроса лояльности работодателю.



Я уважаю каждого, кто хочет защитить свой бизнес или построить его, а время возмездия ещё не пришло. Я отдаю должное этому проекту — с ним нужно словно подняться на Эверест, и мне хотелось бы побороться с моторами «Ред Булл», — приводит слова Вольфа PlanetF1.

Марко: «Мерседес» предлагает двойную зарплату сотрудникам, которые переходят в «Ред Булл»