Алонсо не уверен, что Хэмилтона оценивают по достоинству

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о лидере «Мерседеса», семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне. По его словам, успехи британца не оцениваются должным образом.

«Обладает ли Хэмилтон лучшим болидом? Да. Но даже с лучшей машиной нужно уверенно выступать каждый уик-энд, независимо от того, сухая погода или дождливая. Нужно сильно выступать, когда у «Ред Булл» хороший уик-энд и когда им удаётся не всё. Такие результаты можно показывать, лишь выступая на высшем уровне. Не уверен, что Хэмилтона оценивают по достоинству. Я отдаю ему должное, ещё три-четыре года назад у «Мерседеса» не было столь доминирующей машины», — приводит слова Фернандо Алонсо Daily Mail.