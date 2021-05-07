Леклер рассказал, как сумел прибавить по сравнению с этапом в Португалии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер остался доволен ходом пятничных тренировок Гран-при Испании.
«Это был очень хороший день, чистый. Я немного изменил свой подход по сравнению с Портиманом, двигаясь последовательно, шаг за шагом. И я просто управляю намного лучше, мне комфортнее с машиной, так что, надеюсь, мы сможем продолжить развитие после такого сильного первого дня. Думаю, мы знаем, где прибавить, а теперь посмотрим, можем ли мы хорошо выполнить свою работу, прибавив там, где имеем проблемы.
Если мы сможем оказаться прямо позади «Мерседеса» и «Ред Булл», то это лучшее, на что мы можем надеяться прямо сейчас. Если будут хорошие сюрпризы и всё сложится даже лучше, мы будем рады, но целью должно быть место прямо позади них», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.
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