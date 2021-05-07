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Смоляр: был уверен, что смогу бороться за поул-позицию, но перестала работать DRS

Смоляр: был уверен, что смогу бороться за поул-позицию, но перестала работать DRS
Авто / Формула-2 / Младшие серии 0
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал 11-й результат в квалификации первого этапа сезона-2021 Формулы-3 в Барселоне.

«Результаты трёх машин нашей команды были достаточно близки в тренировке, но в квалификации не получилось сократить этот разрыв, поскольку у меня не работала DRS. К сожалению, такое случается, у нас технический вид спорта. Очень обидно, что у нас не случилось ни одной технической неполадки за четыре дня тестов, и именно в тот момент, когда нужно было показать результат, перестала работать DRS.

После тренировки я был уверен, что смогу бороться за поул-позицию, я выжимал весь максимум из машины, но этого было недостаточно. Без DRS ни о какой поул-позиции и думать не приходится. Поэтому завтра мы стартуем со второго места. Надеюсь, всё будет работать. Вокруг меня на решётке много новичков, поэтому я надеюсь, что мой прошлогодний опыт поможет на старте. Постараюсь сразу улучшить свою позицию, потому что обгонять здесь очень тяжело и надо делать всё с первого круга», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».

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