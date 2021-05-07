Вольф — об удачной пятнице: у нас есть 24 часа, чтобы всё испортить

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Испании на трассе «Каталунья» в Барселоне. Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон показали быстрейшие результаты в первой и второй практиках соответственно.



«Хороший день. Думаю, для нас это лучшая пятница в этом году. Это ободряет. И мы уже обсудили на пит-уолл: „Итак, у нас есть 24 часа, чтобы всё испортить“.



Все говорят. что Барселона является репрезентативной трассой. Вопрос в том, остаётся ли она такой. Есть много трасс со всеми типами поворотов и прямыми. Эта хороша своей сложностью на последнем секторе, который жесток по отношению к шинам, но что касается остального… Посмотрим», — приводит слова Вольфа Racingnews365.