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Росберг ответил на резкий выпад Ферстаппена

Росберг ответил на резкий выпад Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг ответил на недавний выпад пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который резко отреагировал на слова Нико о борьбе нидерландца с Льюисом Хэмилтоном в нынешнем сезоне. Ферстаппен тогда сказал, что не нуждается в советах.

Росберг отреагировал на такие слова с юмором.

«Теперь я также могу рассказать, как победить Хэмилтона в серии Extreme E», — приводит слова Нико GPblog.

Extreme E — новая серия, которая впервые проводится в 2021 году. Росберг и Хэмилтон выставили в этот чемпионат свои команды. По итогам первого этапа коллектив Росберга превзошёл команду Хэмилтона.

Напомним, Нико и Льюис в прошлом выступали в «Мерседесе». В 2016 году Росберг стал чемпионом мира, после чего объявил о завершении карьеры.

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