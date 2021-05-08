Росберг ответил на резкий выпад Ферстаппена

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг ответил на недавний выпад пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который резко отреагировал на слова Нико о борьбе нидерландца с Льюисом Хэмилтоном в нынешнем сезоне. Ферстаппен тогда сказал, что не нуждается в советах.

Росберг отреагировал на такие слова с юмором.

«Теперь я также могу рассказать, как победить Хэмилтона в серии Extreme E», — приводит слова Нико GPblog.

Extreme E — новая серия, которая впервые проводится в 2021 году. Росберг и Хэмилтон выставили в этот чемпионат свои команды. По итогам первого этапа коллектив Росберга превзошёл команду Хэмилтона.

Напомним, Нико и Льюис в прошлом выступали в «Мерседесе». В 2016 году Росберг стал чемпионом мира, после чего объявил о завершении карьеры.