Алонсо оценил свои шансы в борьбе с Сайнсом

Двукратный чемпион мира, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мыслями о борьбе в общем зачёте чемпионата мира Формулы-1. Испанец убеждён, что у него нет шансов обойти соотечественника, пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

«Мы пока не готовы побеждать. В этом году победы будут распределяться между „Мерседесом“ и „Ред Булл“. „Феррари“ будет бороться за третье место. Очевидно, что Сайнс завершит сезон впереди меня», — приводит слова Алонсо GPblog.

После трёх этапов чемпионата мира Фернандо Алонсо занимает 12-е место в турнирной таблице, в активе испанца пять очков. Напомним, Алонсо возобновил карьеру в Ф-1 после двухлетнего простоя.

Сайнс в дебютном сезоне за «Феррари» набрал пока 14 очков, что позволяет ему занимать восьмое место в общем зачёте.