Ферстаппен — лучший на третьей тренировке Гран-при Испании, Леклер — 3-й, Мазепин — 20-й

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В Барселоне завершилась третья тренировка Гран-при Испании Формулы-1. Лучший результат по итогам сессии показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат – у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, топ-3 замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

Никита Мазепин из «Хааса» показал 20-й результат, его напарник Мик Шумахер стал 19-м.

Формула-1. Гран-при Испании. Третья тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.17,835

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,235

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,473

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,575

5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,588

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,659

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,700

8. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,747

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,762

10. Серхио Перес («Ред Булл») +0,771

11. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,827

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,838

13. Эстебан Окон («Альпин») +0,865

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,042

15. Джордж Расселл («Уильямс») +1,170

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,379

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,528

18. Николас Латифи («Уильямс») +1,557

19. Мик Шумахер («Хаас») +2,164

20. Никита Мазепин («Хаас») +2,402.