Баттон: «Мерседесу» придётся заменить Боттаса

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон высказался о ситуации с составом пилотов в «Мерседесе». По словам британца, руководству немецкой команды на определённом этапе придётся заменить Валттери Боттаса.
«Боттас выступает в «Мерседесе» достаточно долго. Его нельзя будет заменить посреди сезона. Но такие вопросы всегда застают гонщиков врасплох, тем более на старте сезона.
Вопрос в том, как Боттас с этим справится, окажет ли это на него влияние. Это будет ключевой момент. Проблема не в квалификациях, в этом компоненте он достаточно неплох. Но в гонках Хэмилтон на совершенно ином уровне. На определённом этапе «Мерседес» будет вынужден двигаться дальше и посадить в болид кого-то другого, чтобы посмотреть, как пройдёт борьба с Льюисом», — приводит слова Баттона Racingnews365.
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