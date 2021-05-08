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Баттон: «Мерседесу» придётся заменить Боттаса

Баттон: «Мерседесу» придётся заменить Боттаса
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон высказался о ситуации с составом пилотов в «Мерседесе». По словам британца, руководству немецкой команды на определённом этапе придётся заменить Валттери Боттаса.

«Боттас выступает в «Мерседесе» достаточно долго. Его нельзя будет заменить посреди сезона. Но такие вопросы всегда застают гонщиков врасплох, тем более на старте сезона.

Вопрос в том, как Боттас с этим справится, окажет ли это на него влияние. Это будет ключевой момент. Проблема не в квалификациях, в этом компоненте он достаточно неплох. Но в гонках Хэмилтон на совершенно ином уровне. На определённом этапе «Мерседес» будет вынужден двигаться дальше и посадить в болид кого-то другого, чтобы посмотреть, как пройдёт борьба с Льюисом», — приводит слова Баттона Racingnews365.

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