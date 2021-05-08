Норрис считает, что блокировка Мазепина стоила ему нескольких позиций

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис заявил, что необходимость использовать два комплекта шин в первом сегменте квалификации Гран-при Испании помешала ему показать более высокий результат в финальной части. Первый круг британца в Q1 был испорчен, так как перед Норрисом ехал россиянин Никита Мазепин.



«Считаю, что это своего рода стоило мне сегодня квалификации. Машина была хороша. Думаю, неплохо выполнил свою работу. Просто один парень сильно меня сдерживал, из-за чего мне пришлось использовать второй комплект шин.



Когда вас разделяют тысячные и сотые, ты хочешь иметь возможность улучшить и не можешь допускать никаких ошибок. Когда у тебя остаётся только один комплект шин, чтобы атаковать по-настоящему, то это определённо дорого нам обошлось. Так что это немного раздражает, потому что считаю, что мы могли бы стать пятыми или шестыми, но этого не случилось.



Похоже, никто по-настоящему не прибавил на второй попытке в третьем сегменте. Не знаю, стало ли так из-за ветра или чего-то ещё, но вот так. Если оглянуться назад, было бы лучше использовать свежий комплект шин на первой попытке. Но нам просто не повезло, а единственной причиной этому стал первый сегмент и трафик в финальном повороте», — приводит слова Норриса RaceFans.