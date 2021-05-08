Шумахер — о победе над Латифи: это одна из лучших суббот и квалификационных сессий

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал 18-й результат в квалификации Гран-при Испании. Мик опередил пилота «Уильямса» Николаса Латифи.
«Мы очень рады. Это одна из лучших суббот и квалификационных сессий. Мы сумели вывести машину на желаемый уровень, внесли серьёзные изменения между пятницей и субботой. Определённо, это было правильно. Мы с командой сделали нужные шаги, чтобы вывести машину на нынешний уровень. Прогнозы гласили, что окажемся позади «Уильямса», а мы впереди одного из них.
Мы должны нацеливаться немного выше и пытаться приблизиться ко второму сегменту. Думаю, мы на верном пути. В гонке, однако, придётся сложно. Вероятно, нас ждёт деградация задних шин, как и у всех остальных. Посмотрим», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».
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