Мазепин получил штраф от судей за блокировку Норриса

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин получил штраф от стюардов Гран-при Испании Формулы-1 за блокировку пилота «Макларена» Ландо Норриса в первом сегменте квалификации. Судьи признали факт блокировки и оштрафовали Мазепина потерей трёх позиций на стартовой решётке. Однако Мазепин в любом случае стартовал бы 20-м и последним. Также ему выписан один штрафной балл, ставший для Никиты вторым в Формуле-1.
В ходе слушаний было установлено, что перед блокировкой Мазепина Никиту обошли Кими Райкконен и Юки Цунода, готовившиеся заехать в боксы. Поэтому Мазепин решил обогнать их обратно, чтобы не потерять время при разгоне в начале круга. Однако стюарды установили, что Мазепин имел возможность сначала пропустить Норриса и уже затем обойти Райкконена и Цуноду. Таким образом, блокировка со стороны россиянина была необязательной.
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