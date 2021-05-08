Мазепин получил штраф от судей за блокировку Норриса

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин получил штраф от стюардов Гран-при Испании Формулы-1 за блокировку пилота «Макларена» Ландо Норриса в первом сегменте квалификации. Судьи признали факт блокировки и оштрафовали Мазепина потерей трёх позиций на стартовой решётке. Однако Мазепин в любом случае стартовал бы 20-м и последним. Также ему выписан один штрафной балл, ставший для Никиты вторым в Формуле-1.



В ходе слушаний было установлено, что перед блокировкой Мазепина Никиту обошли Кими Райкконен и Юки Цунода, готовившиеся заехать в боксы. Поэтому Мазепин решил обогнать их обратно, чтобы не потерять время при разгоне в начале круга. Однако стюарды установили, что Мазепин имел возможность сначала пропустить Норриса и уже затем обойти Райкконена и Цуноду. Таким образом, блокировка со стороны россиянина была необязательной.