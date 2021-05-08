Мазепин объяснил блокировку Норриса действиями Райкконена и Цуноды

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин объяснил, что к блокировке им Ландо Норриса в первом сегменте квалификации Гран-при Испании привели действия Кими Райкконена и Юки Цуноды, которые опередили россиянина прямо перед тем, как к этой группе подъехал Норрис.
«Если не ошибаюсь, кто-то спрашивал в Бахрейне насчёт джентльменского соглашения в последнем повороте. Думаю, сегодня был отличный пример того, что оно в Формуле-1 не работает. Я пытался его соблюдать с момента, когда принял его во внимание. Было очень трудно, когда две машины обгоняют тебя, когда ты заезжаешь в последний поворот, который очень медленный и узкий, шириной в машину. Ты просто не можешь найти там место для третьей машины, а тем более для четвёртой, подъезжающей на полной скорости. Так что я не считал, что у меня был вариант остаться позади, потому что мои задние колёса оставались на гоночной траектории. Единственным вариантом было ехать, что я и сделал. К сожалению, все эти вещи сошлись воедино.
Я не расстроен, потому что особо ничего не мог поделать, кроме как исчезнуть, что, к сожалению, я сделать не в состоянии», — приводит слова Мазепина RaceFans.
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