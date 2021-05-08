Боттас рассказал, почему упустил первое место в квалификации Гран-при Испании
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результаты квалификации Гран-при Испании. Он показал третий результат, уступив лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену и напарнику Льюису Хэмилтону, который завоевал поул-позишен.
«Борьба была равной, всё очень близко. Безусловно, я боролся за поул. Думаю, что первые попытки в третьем сегменте квалификации были более быстрыми, но в 10-м повороте я потерял 0,1. Это и есть разница, которой не хватило для поула. Учитывая, что у нас отличный болид, завтра будет интересная борьба, никаких сомнений.
Думаю, мы с «Ред Булл» будем близко. Мне кажется, что можно делать и один, и два пит-стопа. Но я не буду раскрывать наши планы», — цитирует Боттаса BBC.
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