Видео: Райкконен и Цунода обгоняют Мазепина и провоцируют блокировку Норриса

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью эпизода, произошедшего в квалификации Гран-при Испании Формулы-1. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин находился на прогревочном круге, когда его догнали уже проехавшие быстрые круги Кими Райкконен и Юки Цунода. К этой группе сзади подъезжал находившийся на быстром круге пилот «Макларена» Ландо Норрис, и Райкконен с Цунодой решили уйти с траектории, обогнав при этом Мазепина. Сам Мазепина посчитал, что при этом мешает Норрису, а потому обратно опередил Райкконена и Цуноду и начал разгон перед быстрым кругом. Тем самым россиянин помешал британцу в конце круга.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.