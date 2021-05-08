Видео: Райкконен и Цунода обгоняют Мазепина и провоцируют блокировку Норриса
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью эпизода, произошедшего в квалификации Гран-при Испании Формулы-1. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин находился на прогревочном круге, когда его догнали уже проехавшие быстрые круги Кими Райкконен и Юки Цунода. К этой группе сзади подъезжал находившийся на быстром круге пилот «Макларена» Ландо Норрис, и Райкконен с Цунодой решили уйти с траектории, обогнав при этом Мазепина. Сам Мазепина посчитал, что при этом мешает Норрису, а потому обратно опередил Райкконена и Цуноду и начал разгон перед быстрым кругом. Тем самым россиянин помешал британцу в конце круга.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
Мазепин объяснил блокировку Норриса действиями Райкконена и Цуноды
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