Леклер после квалификации назвал цель на Гран-при Испании

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результат квалификации Гран-при Испании. Он показал четвёртый результат в квалификации.
«Я доволен сегодняшним выступлением. Не думаю, что были реальные варианты улучшить позицию. Возможно, с точки зрения времени круга можно было чуть улучшить результат в последнем секторе. Мне не удалось сделать так, чтобы всё сложилось как надо. Но в остальном я полностью удовлетворён.
Попасть на пьедестал будет очень сложно, хотя и всё возможно. При стандартных условиях мы, на мой взгляд, можем сохранить третье место, если на нём окажемся. Наша цель — выжать максимум из болида. Если третье место является лучшим возможным результатом, то надо бороться за него.
Мы находимся впереди «Макларенов», которые являются нашими главными конкурентами. Это важная битва», — цитирует Леклера F1i.
- 8 мая 2021
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