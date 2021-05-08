Норрис: Мазепин был в сложном положении, но мог бы сделать немного больше

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис ещё раз подробно прокомментировал блокировку со стороны пилота «Хааса» Никиты Мазепина в квалификации Гран-при Испании. Россиянин получил за неё штраф в виде потери трёх мест на стартовой решётке, но Мазепин в любом случае стартовал бы последним.



«Я ходил к стюардам и видел все данные, так что точно видел, что случилось. Если честно, это была сложная ситуация для Никиты, потому что две машины очень поздно обогнали его перед последним поворотом, когда находились на кругах заезда в боксы. Они уже проехали быстрые круги, и у Никиты не было много времени, чтобы определиться, что делать, но он мог бы оставаться ещё пару секунд вне гоночной траектории и позволить мне его обойти, прежде чем он начнёт свой круг.



Он был в сложном положении, если честно, потому что две машины прошли его и сдерживали. Так что он мог сделать не так много. Но иногда в Формуле-1 всё вот так, особенно в квалификации. Ты не можешь мешать кому-либо, а он меня немного сдержал.



Ему следовало сделать чуть больше, чтобы удостовериться, что он не на пути. На него нельзя возлагать вину полностью, но он определённо мог бы сделать немного больше», — приводит слова Норриса GPFans.

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