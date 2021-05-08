Эрикссон — о мате Цуноды: это уже становится перебором

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне пилот IndyCar Маркус Эрикссон прокомментировал поведение японского новичка «Альфа Таури» Юки Цуноды, который регулярно возмущается по радио различными ситуациями в ходе Гран-при, позволяя себе материться.
«Это было весело первую пару раз. Но теперь это уже становится перебором. Вместо того чтобы материться, жаловаться и вести себя как ребёнок, которому не дали конфетку, ему следует сконцентрироваться на том, чтобы выжимать больше из себя и своей машины. Он быстр, но похоже, что сам является своим главным врагом в данный момент», — написал Эрикссон в собственном аккаунте в «Твиттере».
После квалификации Гран-при Испании Цуноде пришлось извиняться перед своей командой за подозрения, что у них с Пьером Гасли могут быть разные болиды.
- 8 мая 2021
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