Никита Мазепин добавил на шлем изображения Георгиевской ленты и красной звезды

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин слегка изменил дизайн своего гоночного шлема в честь Дня Победы 9 мая, на который приходится гонка Гран-при Испании Формулы-1. Во время испанского этапа чемпионата мира Мазепин использует шлем, на котором его номер 9 сформирован с помощью развевающейся Георгиевской ленты. Кроме того, внутрь номера добавлена красная звезда.
Шлем Никиты Мазепина с Георгиевской лентой
Фото: Haas F1 Team
В квалификации Гран-при Испании Мазепин показал 20-й и последний результат. После сессии россиянин получил штраф от стюардов испанского этапа Формулы-1 за блокировку британского пилота «Макларена» Ландо Норриса. Стюарды оштрафовали Мазепина потерей трёх позиций на стартовой решётке, однако в реальности наказание никак не повлияет на стартовую позицию Никиты.
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