Марко рассказал, в какой момент Ферстаппен упустил поул
Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал результаты квалификации Гран-при Испании. Марко выразил сожаление о том, что пилот команды Макс Ферстаппен не смог завоевать поул. Он показал второй результат, уступив гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Тройку лучших замкнул пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
«Мы проиграли лишь в одном повороте, четвёртом. Мы проиграли в том секторе 0,2 секунды. Если исходить из этого, то переходим к гонке с позитивным настроением, ведь мы знаем, что у нас очень и очень быстрый болид.
Всё это выглядит позитивно. Посмотрим, какой будет погода, останется ли так же тепло. Тогда возможна стратегия с двумя пит-стопами», — цитирует Марко Sky Sports F1.
Ферстаппен остался доволен вторым местом в квалификации в Испании
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