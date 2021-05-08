Марко рассказал, в какой момент Ферстаппен упустил поул

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал результаты квалификации Гран-при Испании. Марко выразил сожаление о том, что пилот команды Макс Ферстаппен не смог завоевать поул. Он показал второй результат, уступив гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Тройку лучших замкнул пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

«Мы проиграли лишь в одном повороте, четвёртом. Мы проиграли в том секторе 0,2 секунды. Если исходить из этого, то переходим к гонке с позитивным настроением, ведь мы знаем, что у нас очень и очень быстрый болид.

Всё это выглядит позитивно. Посмотрим, какой будет погода, останется ли так же тепло. Тогда возможна стратегия с двумя пит-стопами», — цитирует Марко Sky Sports F1.