Алонсо пожаловался на невезение во время квалификации Гран-при Испании

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подвёл итоги квалификации Гран-при Испании. Испанец выразил негодование в связи со своим результатом, он показал 10-е время.
«В первую очередь я не смог проехать нормальный круг в третьем сегменте квалификации. У меня был лишь один набор шин, а последний выход на трассу был затруднён из-за трафика. Все выезжали в последнюю минуту.
Я и Даниэль Риккардо были там последними. Мне пришлось остановиться на последнем повороте, потому что впереди было пять машин. Думаю, что пересёк черту, когда оставалась одна секунда, а Даниэль и вовсе не успел. Таким был трафик.
Так что последний нормальный круг я проехал ещё во втором сегменте квалификации. И он был быстрее, чем в третьем сегменте, хоть и всё равно получился медленнее, чем у Эстебана Окона.
Тем не менее мне становится более комфортно за рулём. После Бахрейна я во второй раз попал в топ-10. Возможно, мне не повезло в третьем сегменте квалификации, но думаю, что шаг вперёд сделан», — цитирует Алонсо GPFans.
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