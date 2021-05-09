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Ферстаппен прокомментировал мнение, что его стартовая позиция выгоднее, чем поул Хэмилтона

Ферстаппен прокомментировал мнение, что его стартовая позиция выгоднее, чем поул Хэмилтона
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Испании. Нидерландец показал второй результат, уступив лишь Льюису Хэмилтону из «Мерседеса». При этом некоторые эксперты предположили, что вторая позиция на старте даже выгоднее из-за длинного разгона к первому повороту.

«Я всегда предпочитаю быть первым, когда всё в твоих руках. Думаю, я выжал максимум из ситуации. Не просто так передо мной обычно два «Мерседеса» или я нахожусь между ними. Нам явно нужно стать быстрее, чтобы мы действительно могли их обогнать.

Перед стартом сезона мы знали, где наши слабые места, но если вы хотите побороться за чемпионство, вам действительно нужно приложишь дополнительные усилия и сделать ещё один шаг вперёд. Но мы это уже знаем», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news со ссылкой на Ziggo Sport.

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