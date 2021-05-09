Хаугер выиграл третью гонку Формулы-3 в Барселоне, Смоляр — 11-й

В Барселоне (Испания) завершилась третья гонка Формулы-3. Победителем заезда стал Деннис Хаугер из «Премы».
Второе место занял Джек Дуэн («Трайдент»), в тройку лучших вошёл также Маттео Наннини («ХВА»). Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр, который накануне одержал победу в первой гонке стартового этапа сезона-2021, стал 11-м.
Формула-3. Барселона, Испания. Третья гонка
1. Деннис Хаугер («Према») — 1:37.848
2. Джек Дуэн («Трайдент») +3,7
3. Маттео Наннини («ХВА») +6,1
4. Оливер Колдуэлл («Према») +8,1
5. Виктор Мартинс («МП Моторспорт») +11,5
6. Клемент Новалак («Трайдент») +12,3
7. Фредерик Вести («АРТ») +13,4
8. Кайо Коллет («МП Моторспорт») +14,0
9. Логан Сарджент («Хароуз») +15,4
10. Роман Станек («Хайтек») +15,4
11. Александр Смоляр («АРТ») +16,0
Формула-3. Общий зачёт
1. Деннис Хаугер («Према») — 34 очка
2. Оливер Колдуэлл («Према») — 32 очка
3. Клемент Новалак («Трайдент») — 28 очков
4. Виктор Мартинс («МП Моторспорт») — 24 очка
5. Джек Дуэн («Трайдент») — 21 очко
6. Кайо Коллет («МП Моторспорт») — 20 очков
7. Фредерик Вести («АРТ») — 20 очков
8. Александр Смоляр («АРТ») — 17 очков
9. Маттео Наннини («ХВА») — 16 очков
10. Джонни Эдгар («Карлин») — 11 очков
11. Логан Сарджент («Хароуз») — 10 очков
12. Аюму Иваса («Хайтек») — 4 очка
13. Джек Кроуфорд («Хайтек») — 2 очка
14. Роман Станек («Хайтек») — 1 очко
15. Хуан-Мануэль Корреа («АРТ») — 1 очко.
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