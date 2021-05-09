Хаугер выиграл третью гонку Формулы-3 в Барселоне, Смоляр — 11-й

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В Барселоне (Испания) завершилась третья гонка Формулы-3. Победителем заезда стал Деннис Хаугер из «Премы».

Второе место занял Джек Дуэн («Трайдент»), в тройку лучших вошёл также Маттео Наннини («ХВА»). Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр, который накануне одержал победу в первой гонке стартового этапа сезона-2021, стал 11-м.

Формула-3. Барселона, Испания. Третья гонка

1. Деннис Хаугер («Према») — 1:37.848

2. Джек Дуэн («Трайдент») +3,7

3. Маттео Наннини («ХВА») +6,1

4. Оливер Колдуэлл («Према») +8,1

5. Виктор Мартинс («МП Моторспорт») +11,5

6. Клемент Новалак («Трайдент») +12,3

7. Фредерик Вести («АРТ») +13,4

8. Кайо Коллет («МП Моторспорт») +14,0

9. Логан Сарджент («Хароуз») +15,4

10. Роман Станек («Хайтек») +15,4

11. Александр Смоляр («АРТ») +16,0

Формула-3. Общий зачёт

1. Деннис Хаугер («Према») — 34 очка

2. Оливер Колдуэлл («Према») — 32 очка

3. Клемент Новалак («Трайдент») — 28 очков

4. Виктор Мартинс («МП Моторспорт») — 24 очка

5. Джек Дуэн («Трайдент») — 21 очко

6. Кайо Коллет («МП Моторспорт») — 20 очков

7. Фредерик Вести («АРТ») — 20 очков

8. Александр Смоляр («АРТ») — 17 очков

9. Маттео Наннини («ХВА») — 16 очков

10. Джонни Эдгар («Карлин») — 11 очков

11. Логан Сарджент («Хароуз») — 10 очков

12. Аюму Иваса («Хайтек») — 4 очка

13. Джек Кроуфорд («Хайтек») — 2 очка

14. Роман Станек («Хайтек») — 1 очко

15. Хуан-Мануэль Корреа («АРТ») — 1 очко.