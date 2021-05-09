Шумахер: «Хаас» стал гораздо агрессивнее в плане попыток найти оптимальные настройки
Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился мнением о главном гоночном инженере команды Гэри Гэнноне и рассказал об отношениях в коллективе.
«Мы стали гораздо более агрессивны в плане попыток найти оптимальные настройки. Учитывая то, как мы общаемся и работаем в команде, я думаю, что мы двигаемся вперёд и можем быть очень довольны этим.
Гэри великолепен. Мы только начали работать вместе в этом году, и я сразу почувствовал, что нам удаётся очень тесно и открыто сотрудничать, что необычно.
Я почувствовал, что наша база уже очень хороша, и мы можем развивать её. Если вы посмотрите на мои результаты в этом году, то это отчасти его заслуга и положительное влияние. У нас очень хорошие отношения», — приводит слова Шумахера GPfans.
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