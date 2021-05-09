Смоляр и его тренер прокомментировали 11-й результат в финальной гонке этапа Формулы-3

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр и тренер программы Мария Бадалова прокомментировали финиш россиянина на 11-м месте в третьей и основной гонке Формулы-3 в Барселоне.



«На старте я проиграл одну позицию – застрял за впереди идущей машиной, которая рано затормозила, и меня проехали по внешней части поворота. А потом была езда паровозиком, которой Барселона очень известна: не было ни одной возможности обогнать. Только одного пилота удалось подловить на ошибке и пройти, но остальные не допускали ошибок и не представилось ни одной возможности обогнать», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».



«В целом, конечно, Саше по силам было квалифицироваться существенно выше одиннадцатого места. И то, что он без DRS в квалификации показал одиннадцатый результат – это чисто его заслуга. Команда, пытаясь чуть помочь ему с настройкой, выпустила его последним. Саше надо было найти слипстрим на прямой и при этом не испортить себе круг «грязным» воздухом – слишком много условий для одного круга.



А дальше из этой квалификации надо было брать максимум. И это получилось в первой гонке. Сход из-за прокола во второй – это часть игры: ты не один на трассе, и иногда соперники допускают ошибки, которые сказываются на твоём результате. Третья гонка – типичная Барселона: если ошибок впереди тебя нет, то и возможность для обгона найти трудно", — добавила Бадалова.