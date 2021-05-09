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Хэмилтон выиграл Гран-при Испании Формулы-1, Мазепин — 19-й

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании Формулы-1, Мазепин — 19-й
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Британец обошёл Макса за несколько кругов до финиша, когда у нидерландца окончательно ушла резина. Топ-3 замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Россиянин Никита Мазепин занял 19-е место, вновь замкнув протокол. Его напарник Мик Шумахер стал 18-м. Отметим, что в ходе гонки случился лишь один сход. Из-за отказа мотора финишировать не сумел пилот «Альфа Таури» Юки Цунода.

Формула-1. Гран-при Испании

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +15,841
3. Валттери Боттас («Мерседес») +26,610
4. Шарль Леклер («Феррари») +54,616
5. Серхио Перес («Ред Булл») +1.03,671
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.13,768
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.14,670
8. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
17. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
18. Мики Шумахер («Хаас») +2 круга
19. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
20. Юки Цунода («Альфа Таури») — не финишировал.

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