Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте, Боттас вышел на третье место

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте чемпионата мира Формулы-1 после победы на Гран-при Испании. В активе британца 94 очка. Отрыв от Макса Ферстаппена из «Ред Булл» вырос до 14 очков. На третью позицию в общем зачёте вышел напарник Льюиса Валттери Боттас — 47 очков.

В Кубке конструкторов «Мерседес» отрывается от ближайших преследователей из «Ред Булл» уже на 29 очков.

Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 94 очка

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 80

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 47

4. Ландо Норрис («Макларен») — 41

5. Шарль Леклер («Феррари») — 40

6. Серхио Перес («Ред Булл») — 32

7. Даниэль Риккардо («Макларен») — 24

8. Карлос Сайнс («Феррари») — 20

9. Эстебан Окон («Альпин») — 10

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 8

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 5

12. Фернандо Алонсо («Альпин») — 5

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 2.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 141 очко

2. «Ред Булл» — 112

3. «Макларен» — 65

4. «Феррари» — 60

5. «Альпин» — 15

6. «Альфа Таури» — 10

7. «Астон Мартин» — 5.