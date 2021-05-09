Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте, Боттас вышел на третье место

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте чемпионата мира Формулы-1 после победы на Гран-при Испании. В активе британца 94 очка. Отрыв от Макса Ферстаппена из «Ред Булл» вырос до 14 очков. На третью позицию в общем зачёте вышел напарник Льюиса Валттери Боттас — 47 очков.
В Кубке конструкторов «Мерседес» отрывается от ближайших преследователей из «Ред Булл» уже на 29 очков.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 94 очка
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 80
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 47
4. Ландо Норрис («Макларен») — 41
5. Шарль Леклер («Феррари») — 40
6. Серхио Перес («Ред Булл») — 32
7. Даниэль Риккардо («Макларен») — 24
8. Карлос Сайнс («Феррари») — 20
9. Эстебан Окон («Альпин») — 10
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 8
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 5
12. Фернандо Алонсо («Альпин») — 5
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 2.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 141 очко
2. «Ред Булл» — 112
3. «Макларен» — 65
4. «Феррари» — 60
5. «Альпин» — 15
6. «Альфа Таури» — 10
7. «Астон Мартин» — 5.
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