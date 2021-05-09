Ферстаппен: мог предвидеть такой исход, я был своего рода подсадной уткой

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал финиш на втором месте в гонке Гран-при Испании Формулы-1.
«В принципе я мог предвидеть такой исход. Уже в конце отрезка на „софте“ он был быстрее, а когда он надел „медиум“, то его темп был намного выше. Мы особо не могли ничего сделать. Они пошли на второй пит-стоп, и я знал, что всё кончено, потому что у меня уже были проблемы с шинами, и вы могли видеть, как он приближался с каждым кругом. Я был своего рода подсадной уткой.
Учитывая машины позади, ты не хочешь оказаться после пит-стопа в трафике, но пит-стоп становится очевидным преимуществом, если твоя машина быстрее. Если бы мы решились на второй пит-стоп, то я не уверен, что смогли бы снова догнать. Я делал всё, что мог.
Мы не там, где хотим быть, нам всё ещё нужно упорно работать, чтобы догнать, потому что сейчас мы немного медленнее. Но по сравнению с прошлым годом мы сделали прыжок вперёд», — приводит слова Ферстаппена BBC.
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