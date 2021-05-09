Мазепин рассказал, как создал специальный дизайн шлема в честь Дня Победы

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал о специальном дизайне гоночного шлема, который он подготовил в честь Дня Победы.
«Этот праздник является достаточно важным. Моя семья — бабушки и дедушки — принимали участие в войне. Этот праздник важен не только для меня. Вчера видел статистику: для россиян этот праздник даже важнее Нового года. У меня получилось сделать шлем достаточно интересным. Менять то, что ты накрепил на вверх шлема, не разрешено, потому что, по правилам ФИА, тут должны быть только твои гоночные номера. В моем случае у меня номер 9, и так как его всегда видно с онборда — это уникальная возможность переделать эту девятку в ту девятку, которая подходит под этот праздник. Надеюсь, что получилось неплохо», — приводит слова Мазепина «Матч ТВ».
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