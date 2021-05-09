Хэмилтон признан гонщиком дня на Гран-при Испании Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Испании Формулы-1 на автодроме «Каталунья» в Барселоне. Больше всего голосов получил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, представляющий Великобританию. Британец завоевал в квалификации поул-позишен, но проиграл старт Максу Ферстаппену. Однако после второго пит-стопа Хэмилтон отыграл отставание в 20 секунд и опередил пилота «Ред Булл» в споре за первое место, выиграв гонку.
На подиум Гран-при Испании Формулы-1 поднялись пилоты «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас, а также нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший вторым. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин в своей четвёртой гонке в Ф-1 занял 19-е место.
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