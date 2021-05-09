Хэмилтон рассказал, как хотел проигнорировать приказ «Мерседеса» во время гонки

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от итогов Гран-при Испании. Напомним, британец завоевал третью победу в сезоне.

«В первую очередь хочу отметить присутствие фанатов. Было здорово их видеть. Заметил на трибунах британский флаг, чего не было уже очень давно. Было очень приятно. Я очень долго ехал позади Макса, мне удалось сохранить шины. Отыгрывать 22 секунды приходилось долго, но это стоил того, действительно классная стратегия команды.

В ходе гонки я думал о том, не стоит ли мне проигнорировать приказ команды и прессинговать Макса дальше. Но я сделал то, о чём меня просили, всё потому, что между нами существует доверие. Образцовая работа всей команды. Что за классный день», — приводит слова британца BBC.