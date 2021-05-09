Алонсо: у меня была несколько суицидальная стратегия

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал собственную тактику в гонке Гран-при Испании. Алонсо планировал ограничиться одним пит-стопом и удержать десятую позицию, но в итоге пропустил целую группу соперников и после второго визита в боксы финишировал 17-м.



«У меня была несколько суицидальная стратегия в попытке набрать очко. Моей стратегией было держать Расселла позади внутри зоны DRS. Благодаря тому, что Расселл использовал DRS, мы удерживали всех за собой. Позади меня собрался целый паровозик. За 20 кругов до финиша мы решили не совершать второй пит-стоп, зная, что на последних кругах будет много экшена. Нас не хватило на последние 5-6 кругов. Но боль меньше, если знать, что речь шла всего об одном очке», — заявил Алонсо в интервью DAZN.