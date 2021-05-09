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«Ред Булл» объяснил заминку на пит-стопе Ферстаппена

«Ред Булл» объяснил заминку на пит-стопе Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, из-за чего первый пит-стоп Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Испании Формулы-1 длился четыре секунды. В телевизионной трансляции было видно, как механик, нёсший левое заднее колесо, прибежал с ним в тот момент, когда машина голландца уже остановилась у боксов.

«Мы готовились к остановке, но затем Макс просто заехал на пит-лейн, хотя мы на самом деле не звали его в этот момент. На пит-уолл была быстрая реакция со стороны Джанпьере Ламбьязе, его гоночного инженера, и со стороны механиков, которые собрались без серьёзной потери времени. Думаю, остановка заняла четыре секунды. Так что они невероятно здорово среагировали, получив информацию так поздно», — приводит слова Хорнера RaceFans.

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