«Ред Булл» объяснил заминку на пит-стопе Ферстаппена
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, из-за чего первый пит-стоп Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Испании Формулы-1 длился четыре секунды. В телевизионной трансляции было видно, как механик, нёсший левое заднее колесо, прибежал с ним в тот момент, когда машина голландца уже остановилась у боксов.
«Мы готовились к остановке, но затем Макс просто заехал на пит-лейн, хотя мы на самом деле не звали его в этот момент. На пит-уолл была быстрая реакция со стороны Джанпьере Ламбьязе, его гоночного инженера, и со стороны механиков, которые собрались без серьёзной потери времени. Думаю, остановка заняла четыре секунды. Так что они невероятно здорово среагировали, получив информацию так поздно», — приводит слова Хорнера RaceFans.
Рекомендуем вам
- 9 мая 2021
-
20:14
-
19:58
-
19:58
-
19:54
-
19:47
-
19:44
-
19:34
-
19:31
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
18:59
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
18:19
-
18:17
-
17:58
-
17:42
-
16:59
-
15:48
-
14:19
-
13:59
-
12:13
-
11:00
-
10:54
-
09:40
-
08:00
-
00:13
- 8 мая 2021
-
23:13
-
23:05
-
22:57
-
22:44
-
22:41
-
21:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам