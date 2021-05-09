В «Ред Булл» удивились, что «Мерседес» не позвал Хэмилтона после заминки Ферстаппена

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что был удивлён, когда их соперники из «Мерседеса» не позвали на первый пит-стоп Льюиса Хэмилтона незамедлительно после долгой остановки Макса Ферстаппена. Вместо этого «Мерседес» продлил первый отрезок Хэмилтона ещё на несколько кругов, после чего Льюис остался на трассе позади Макса.



«Мы думали, что после нашей медленной остановки „Мерседес“ совершил пит-стоп сразу же. Но они этого не сделали. И мы сохранили позицию на трассе. Но, похоже, их машина просто была быстрее. У них не было износа шин, они были способны ехать вплотную, а так как пелотон растянулся, в их распоряжении были все тактические варианты.



Не были похоже, что они опередят Макса на трассе при такой же стратегии. Им было нечего терять, и они пошли на второй пит-стоп с выездом на свободную трассу, и это сработало», — приводит слова Хорнера RaceFans.

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