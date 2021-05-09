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Даниил Квят проведёт шинные тесты в составе «Альпин»

Даниил Квят проведёт шинные тесты в составе «Альпин»
Авто / Формула-1 0

Резервный гонщик «Альпин» Даниил Квят примет участие в шинных тестах «Пирелли» в Барселоне после Гран-при Испании Формулы-1, сообщил в своём «твиттере» журналист Альберт Фабрега. По его информации, 11 мая Квят будет тестировать прототипы 18-дюймовых шин, которые должны быть введены в Формуле-1 с 2022 года.

Также у «Альпин» запланирован съёмочный день, в котором примет участие боевой гонщик французской команды Фернандо Алонсо.

Что касается шинных испытаний, то в них, согласно графику, также должны принять участие «Альфа Ромео» и «Ред Булл». В составе «Альфа Ромео» два дня тестов (11-12 мая) проведёт Роберт Кубица, в составе «Ред Булл» — Александер Албон. «Альпин» будет тестироваться только 11 мая.

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