Стролл избежал штрафа после обгона Алонсо

Стюарды завершили рассмотрение эпизода Гран-при Испании Формулы-1, в ходе которого пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл обошёл гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо. По итогам расследования стюарды приняли решение не наказывать канадца, трактовав произошедшее, как гоночный инцидент, сообщает пресс-служба ФИА.

Стролл оказался под расследованием из-за того, что, как предполагалось, после срезки первого поворота он не вернулся на трассу так, как положено.

Стролл завершил гонку на одиннадцатом месте, позволив себя обойти Пьеру Гасли, Фернандо Алонсо откатился на семнадцатое место. Напомним, что гонку в Барселоне выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал Макс Ферстаппен, а топ-3 замкнул Валттери Боттас.