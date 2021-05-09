Терещенко победил на первом этапе GT World Challenge Europe Sprint Cup

Во французском «Маньи-Куре» стартовал новый сезон GT World Challenge Europe Sprint Cup — серии спринтерских гонок под эгидой первенства GT. Среди участников этапа были двое россиян: Константин Терещенко, известный по выступлениям в «формулах» и гонках на выносливость, а также Тимур Богуславский — действующий чемпион GT World Challenge Europe. Оба выступают за команду AKKA ASP, которая в общей сложности выставила три экипажа на автомобилях Mercedes-AMG GT3.



В первой гонке уик-энда победу отпраздновал бельгийский экипаж Team WRT в составе Шарля Виртса и Дриса Вантора на Audi R8 LMS GT3, которые стартовали с поул-позиции. Второе и третье места достались двум Lamborghini Huracan GT3 Evo от команды Emil Frey Racing. Тимур Богуславский с Раффаэле Марчьелло заняли в этом заезде пятое место в «абсолюте», Петру Разван Умбрареску и Жюль Гунон в составе другого экипажа AKKA ASP стали десятыми, а Константин Терещенко и Джим Пла расположились на 17-й строчке, став при этом седьмыми в категории Silver Cup.



Во втором заезде борьба за победу приобрела тактический характер — лидировавший Маро Энгель передал машину Луке Штольцу чуть раньше, в то время как их преследователи максимально затягивали свои пит-стопы, чтобы оказаться впереди. Этот план не сработал, и в итоге Штольц и Энгель принесли команде Mercedes-AMG Team Toksport WRT победу. На второй позиции финишировал экипаж Шарля Виртса и Дриса Вантора, победивший накануне, а третьими стали Тимур Богуславский и Раффаэле Марчьелло. Отличного результата добился и второй экипаж AKKA ASP — Константин Терещенко и Джим Пла заняли пятое место в «абсолюте», но победили в категории Silver Cup.



«За два дня на трассе я „вкатился“ в „Маньи-Кур“ и смог прибавить в скорости. Перед волной пит-стопов нам удалось отыграть множество позиций, а сама смена пилотов прошла без заминок. Спасибо за это в том числе напарнику и команде. Кроме того, мы очень верно выбрали момент для заезда в боксы, а затем нам повезло с периодами жёлтых флагов и машиной безопасности. Мне удалось хорошо провести рестарты, не пропустив соперников вперёд», — прокомментировал победу Терещенко.



Следующий этап GT World Challenge Europe пройдёт 28-30 мая на трассе «Поль Рикар» во Франции — это будет Endurance Cup, а второй этап Sprint Cup состоится позже — 18-20 июня в Зандворте.