Гасли: глупый штраф усложнил мне жизнь, я очень расстроен собой

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги Гран-при Испании, посетовав на получение пятисекундного штрафа в ходе гонки, который он получил за то, что перед началом заезда проехал слишком далеко от своей стартовой позиции.
«У меня смешанные чувства о сегодняшнем дне. Думаю, я неплохо вернулся в борьбу. Но нам не хватало темпа по сравнению с первыми двумя этапами, что разочаровывает. Расстроен, что допустил ошибку на стартовой решётке. Это был очень глупый штраф, который усложнил мне жизнь.
Вместе с тем, в ходе гонки у меня были неплохие битвы, я прошёл несколько машин и вырвался на десятое место. У болида есть потенциал, но мы нестабильны во всех поворотах. Теперь мы будем упорно работать перед этапом в Монако. Верю, что команда сделает шаг вперёд в ходе следующих Гран-при", — приводит слова француза пресс-служба «Альфа Таури».
«Я очень расстроен собой из-за штрафа, ведь он был глупым, я просто неверно оценил позицию. Я всегда стараюсь отыграть каждый миллиметр, но в этот раз зашёл слишком далеко и заплатил довольно высокую цену. Зная, что мы финишировали всего в десятой от Окона, мы понимаем, что я потерял одно очно, и это сильно меня расстраивает», — добавил Гасли в интервью официальному сайту Формулы-1.
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