Мик Шумахер ошибся на пит-стопе и слегка «провёз» механика вперёд

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер допустил ошибку во время гонки Гран-при Испании Формулы-1. Заезжая на пит-стоп, Шумахер слегка не рассчитал скорость и не сумел вовремя затормозить. Мик не сбил механика с передним домкратом, однако немного «провёз» его вперёд. Тем не менее никто не получил травм, а механики быстро сменили резину на болиде немца.
«Парень с передним домкратом работает в этой роли уже пять лет, бывали в его карьере пит-стопы и похуже. Всё в порядке. Мик не сильно ошибся. А иначе бы парень с домкратом полетел бы по пит-лейну! Думаю, речь шла о паре миллиметров, не больше», — прокомментировал инцидент глава «Хааса» Гюнтер Штайнер.
«Я ехал не существенно быстрее, чем на пятничных тренировках, но заблокировал одно из колёс и машина не тормозила», — отметил сам Шумахер.
- 9 мая 2021
-
23:25
-
22:15
-
22:14
-
22:00
-
21:47
-
21:32
-
21:24
-
21:12
-
20:14
-
19:58
-
19:58
-
19:54
-
19:47
-
19:44
-
19:34
-
19:31
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
18:59
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
18:19
-
18:17
-
17:58
-
17:42
-
16:59
-
15:48
-
14:19
-
13:59
-
12:13
-
11:00
-
10:54
-
09:40