Мик Шумахер ошибся на пит-стопе и слегка «провёз» механика вперёд

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер допустил ошибку во время гонки Гран-при Испании Формулы-1. Заезжая на пит-стоп, Шумахер слегка не рассчитал скорость и не сумел вовремя затормозить. Мик не сбил механика с передним домкратом, однако немного «провёз» его вперёд. Тем не менее никто не получил травм, а механики быстро сменили резину на болиде немца.



«Парень с передним домкратом работает в этой роли уже пять лет, бывали в его карьере пит-стопы и похуже. Всё в порядке. Мик не сильно ошибся. А иначе бы парень с домкратом полетел бы по пит-лейну! Думаю, речь шла о паре миллиметров, не больше», — прокомментировал инцидент глава «Хааса» Гюнтер Штайнер.



«Я ехал не существенно быстрее, чем на пятничных тренировках, но заблокировал одно из колёс и машина не тормозила», — отметил сам Шумахер.

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