Штрафные баллы пилотов Ф-1 после Гран-при Испании. Мазепин получил второй балл за неделю

По итогам Гран-при Испании два пилота получили штрафные баллы — россиянин Никита Мазепин и пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Никита Мазепин заблокировал Ландо Норриса на быстром круге в квалификации и был наказан потерей трёх мест на старте гонки и штрафным баллом, который стал вторым за неделю для россиянина. Пьер Гасли получил штрафной балл за ошибку на старте — француз ушёл в гонку с неправильной позиции, проехав слишком далеко вперёд.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021 года. Лидером в данном протоколе по-прежнему является Льюис Хэмилтон, на счету которого шесть баллов. Столько же у Джорджа Расселла из «Уильямса».

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Льюис Хэмилтон «Мерседес» 6 5 июля 2021 года — 4 балла Джордж Расселл «Уильямс» 6 1 августа 2021 года — 3 балла Себастьян Феттель «Астон Мартин» 5 27 марта 2022 года — 3 балла Ландо Норрис «Макларен» 5 12 июля 2021 года — 2 балла Кими Райкконен «Альфа Ромео» 5 19 июля 2021 года — 1 балл Серхио Перес «Ред Булл» 4 16 августа 2021 года — 1 балл Лэнс Стролл «Астон Мартин» 4 25 октября 2021 года — 1 балл Шарль Леклер «Феррари» 3 11 июля 2021 года — 1 балл Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 3 2 августа 2021 года — 1 балл Никита Мазепин «Хаас» 2 2 мая 2022 года — 1 балл Эстебан Окон «Альпин» 1 8 августа 2021 года — 1 балл Даниэль Риккардо «Макларен» 1 27 сентября 2021 года — 1 балл Карлос Сайнс «Феррари» 1 15 ноября 2021 года — 1 балл Юки Цунода «Альфа Таури» 1 18 апреля 2022 года — 1 балл Пьер Гасли «Альфа Таури» 1 9 мая 2922 года — 1 балл