Штрафные баллы пилотов Ф-1 после Гран-при Испании. Мазепин получил второй балл за неделю
По итогам Гран-при Испании два пилота получили штрафные баллы — россиянин Никита Мазепин и пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Никита Мазепин заблокировал Ландо Норриса на быстром круге в квалификации и был наказан потерей трёх мест на старте гонки и штрафным баллом, который стал вторым за неделю для россиянина. Пьер Гасли получил штрафной балл за ошибку на старте — француз ушёл в гонку с неправильной позиции, проехав слишком далеко вперёд.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021 года. Лидером в данном протоколе по-прежнему является Льюис Хэмилтон, на счету которого шесть баллов. Столько же у Джорджа Расселла из «Уильямса».
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|6
|5 июля 2021 года — 4 балла
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|6
|1 августа 2021 года — 3 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|5
|27 марта 2022 года — 3 балла
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|5
|12 июля 2021 года — 2 балла
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|5
|19 июля 2021 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|4
|16 августа 2021 года — 1 балл
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|4
|25 октября 2021 года — 1 балл
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|3
|11 июля 2021 года — 1 балл
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|3
|2 августа 2021 года — 1 балл
|Никита Мазепин
|«Хаас»
|2
|2 мая 2022 года — 1 балл
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1
|8 августа 2021 года — 1 балл
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|1
|27 сентября 2021 года — 1 балл
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1
|15 ноября 2021 года — 1 балл
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|1
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1
|9 мая 2922 года — 1 балл
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