Перес рассказал, что ему мешает показывать высокие результаты в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес назвал причину, которая мешает ему показывать высокие результаты в составе австрийской команды. По словам мексиканца, каждый новый Гран-при начинается для него с адаптации к машине. В итоге лучшую скорость удаётся показывать лишь в гонке.
«Я думаю мне важно и дальше делать шаги вперёд и собрать уик-энд воедино. Выход на пик скорости занимает у меня слишком много времени. Когда мы прибываем на новую трассу, я словно заново адаптируюсь. Так что ещё не полностью чувствую болид. Как только соберу всё воедино, у меня будет темп.
С каждым разом чувствую уверенность всё больше. Каждый раз в конце уик-энда думаю: «чёрт, хотел бы, чтобы уик-энд с этого начинался». Но с учётом малого количества времени, очень сложно находить скорость", — приводит слова Переса Racingnews365.
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