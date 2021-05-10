Многократный чемпион России по мотокроссу Роман Кох скончался после падения на тренировке

Многократный чемпион России по мотокроссу в классе мотоциклы с коляской Роман Кох умер после падения на тренировке. Об этом сообщает центр технических видов спорта Свердловской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Невосполнимую утрату понёс мотоспорт и весь наш коллектив — скончался наш друг и боевой товарищ, Чемпион России, именитый мотогонщик, неоднократный победитель соревнований по мотокроссу на мотоциклах с колясками Роман Кох.

Во время тренировки Роман допустил падение и позже скончался.

Мы скорбим вместе с родными и близкими Романа, всеми, кто его знал и любил, и приносим свои искренние соболезнования.

Да, наш спорт опасен, да, мы уже привыкли к травмам, но гибель человека — это великое горе. Мы запомним его позитивным, открытым и хорошим человеком, любящим отцом, хорошим сыном и мужем, отличным другом и товарищем. Покойся с миром», — гласит сообщение пресс-службы.