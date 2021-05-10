Многократный чемпион России по мотокроссу Роман Кох скончался после падения на тренировке

Многократный чемпион России по мотокроссу в классе мотоциклы с коляской Роман Кох умер после падения на тренировке. Об этом сообщает центр технических видов спорта Свердловской области в социальной сети «ВКонтакте».
«Невосполнимую утрату понёс мотоспорт и весь наш коллектив — скончался наш друг и боевой товарищ, Чемпион России, именитый мотогонщик, неоднократный победитель соревнований по мотокроссу на мотоциклах с колясками Роман Кох.
Во время тренировки Роман допустил падение и позже скончался.
Мы скорбим вместе с родными и близкими Романа, всеми, кто его знал и любил, и приносим свои искренние соболезнования.
Да, наш спорт опасен, да, мы уже привыкли к травмам, но гибель человека — это великое горе. Мы запомним его позитивным, открытым и хорошим человеком, любящим отцом, хорошим сыном и мужем, отличным другом и товарищем. Покойся с миром», — гласит сообщение пресс-службы.
- 10 мая 2021
-
01:35
-
00:56
-
00:41
- 9 мая 2021
-
23:59
-
23:25
-
22:15
-
22:14
-
22:00
-
21:47
-
21:32
-
21:24
-
21:12
-
20:14
-
19:58
-
19:58
-
19:54
-
19:47
-
19:44
-
19:34
-
19:31
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
18:59
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
18:19
-
18:17
-
17:58
-
17:42
-
16:59
-
15:48
-
14:19
-
13:59