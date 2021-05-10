Маси прокомментировал обращение к нему Вольфа насчёт Мазепина

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси прокомментировал ситуацию, которая произошла во время Гран-при Испании. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф пожаловался гоночной дирекции на российского пилота «Хааса» Никиту Мазепина. Вольф жаловался Маси, что Мазепину не показали синие флаги, из-за чего россиянин не пропускал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Такое происходит очень редко. Я крайне редко слышу подобные обращения от Тото во время гонок. Переговоры команд с гоночной дирекцией вошли в трансляцию после того, как мы обсудили этот вопрос с комиссией Формулы-1 в прошлом году. Зрители теперь могут слышать некоторые переговоры», — цитирует Маси Racefans.

Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании, Мазепин занял 19-е место, опередив лишь гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноду, который сошёл с дистанции.