Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Мазепин — о коленопреклонении: это одноразовая акция в важный день для моей семьи

Мазепин — о коленопреклонении: это одноразовая акция в важный день для моей семьи
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин подробнее рассказал, почему решил встать на колено во время предстартовой церемонии Гран-при Испании Формулы-1, а также отметил, что на данный момент не планирует в будущем совершать коленопреклонение перед гонками Формулы-1.

«Это связано с Днём Победы. Это была одноразовая акция с моей стороны. Я посчитал очень важным выразить уважение в таком виде к тем людям, которые погибли во время Великой Отечественной войны, их почти 30 миллионов. Мои бабушки и дедушки тоже участвовали в этой войне, были в концлагерях… Это важный день для моей семьи, и я посчитал нужным сделать такой жест в этот важный день», — заявил Никита Мазепин в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Никита Мазепин показал фото шлема со специальным дизайном в честь Дня Победы
Мазепин впервые встал на колено. Некоторые иностранцы всё равно недовольны
Видите ли, российский гонщик неправильно обосновал свои действия.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021