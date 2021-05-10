Мазепин — о коленопреклонении: это одноразовая акция в важный день для моей семьи
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин подробнее рассказал, почему решил встать на колено во время предстартовой церемонии Гран-при Испании Формулы-1, а также отметил, что на данный момент не планирует в будущем совершать коленопреклонение перед гонками Формулы-1.
«Это связано с Днём Победы. Это была одноразовая акция с моей стороны. Я посчитал очень важным выразить уважение в таком виде к тем людям, которые погибли во время Великой Отечественной войны, их почти 30 миллионов. Мои бабушки и дедушки тоже участвовали в этой войне, были в концлагерях… Это важный день для моей семьи, и я посчитал нужным сделать такой жест в этот важный день», — заявил Никита Мазепин в интервью корреспонденту «Чемпионата».
Никита Мазепин показал фото шлема со специальным дизайном в честь Дня Победы
Мазепин впервые встал на колено. Некоторые иностранцы всё равно недовольны
Видите ли, российский гонщик неправильно обосновал свои действия.
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