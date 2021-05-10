Хорнер ответил на подозрения «Мерседеса» насчёт легальности нового антикрыла

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подчеркнул, что заднее антикрыло, установленное на болиде команды на Гран-при Испании, полностью соответствует техническим требованиям Формулы-1. Новое антикрыло слегка гнулось на высокой скорости. Позднее об антикрыле высказался пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Ранее команды использовали гибкие антикрылья, чтобы повысить скорость болидов на прямой. Но ФИА ввела более строгие технические требования к машинам.

«Конечно, болид прошёл через всевозможные тесты и инспекции. ФИА полностью удовлетворена машиной, она прошла все тесты.

Тото Вольф уже говорил мне об этом антикрыле. Я сомневаюсь, что Льюис высказывал своё мнение. Наверное, ему кто-то что-то сказал», — цитирует Хорнера Racefans.