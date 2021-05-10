Хэмилтон хочет решить вопрос с будущим в «Мерседесе» к летнему перерыву

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что хочет решить вопрос с будущим контрактом с командой к летнему перерыву в сезоне, который наступает в августе. Пока неизвестно, останется ли семикратный чемпион Формулы-1 в «королевских гонках» в следующем году. Его нынешний контракт рассчитан до окончания сезона.
«В целом нам необязательно торопиться. Но я думаю, что разумно начать обсуждение. Переговоры очень сложные. Мы говорим о процедуре, которая не бывает простой. Надеюсь, что скоро мы приступим к ним, если это не будет мешать выполнению текущих задач.
У нас впереди ещё 19 этапов. Но было бы здорово определиться до летнего перерыва», — приводит слова Хэмилтона Crash.
Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф выразил уверенность, что Хэмилтон не перейдёт в другую команду.
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