Хэмилтон хочет решить вопрос с будущим в «Мерседесе» к летнему перерыву

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что хочет решить вопрос с будущим контрактом с командой к летнему перерыву в сезоне, который наступает в августе. Пока неизвестно, останется ли семикратный чемпион Формулы-1 в «королевских гонках» в следующем году. Его нынешний контракт рассчитан до окончания сезона.

«В целом нам необязательно торопиться. Но я думаю, что разумно начать обсуждение. Переговоры очень сложные. Мы говорим о процедуре, которая не бывает простой. Надеюсь, что скоро мы приступим к ним, если это не будет мешать выполнению текущих задач.

У нас впереди ещё 19 этапов. Но было бы здорово определиться до летнего перерыва», — приводит слова Хэмилтона Crash.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф выразил уверенность, что Хэмилтон не перейдёт в другую команду.