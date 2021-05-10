Мазепин отреагировал на четвёртое место в голосовании за звание гонщика дня

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал любопытные итоги голосования за звание гонщика дня по итогам Гран-при Испании Формулы-1. Несмотря на финиш в гонке на 19-м и последнем месте, Мазепин занял в голосовании четвёртое место, получив более семи процентов голосов. Считается, что часть болельщиков голосуют за россиянина в рамках флешмоба, который чуть не принёс ему победу в прошлом голосовании, после Гран-при Португалии, но тогда пилот «Хааса» загадочным образом не попал в итоговую топ-5, а Формула-1 не опубликовала промежуточные результаты голосования.



Узнав результаты голосования на Гран-при Испании, Мазепин отреагировал на них в «сториз» своего «инстаграма».



«Спасибо за ваши голоса. Продолжим атаковать!» — написал россиянин, добавив в конце смайл.

Хэмилтон признан гонщиком дня на Гран-при Испании Формулы-1