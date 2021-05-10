Тото Вольф: обсудим вопросы командной тактики по-товарищески

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о ситуации, которая возникла во время Гран-при Испании. Во время гонки команда попросила пилота команды Валттери Боттаса не слишком препятствовать обгону своего напарника Льюиса Хэмилтона. При этом Боттас не сразу отреагировал на команду, продолжая бороться с британцем.

«Гоночные инстинкты остаются у пилотов. Льюис использовал другую стратегию, он мог проехать быстрее, но всё равно показал нужный результат. Мы можем доверять Боттасу, день был тяжёлым, он сам был раздражён.

Если бы мы проиграли гонку, я отнёсся бы к этому иначе. Но мы можем извлечь уроки из этой ситуации. Обсудим её и этот вопрос по-товарищески», — цитирует главу «Мерседеса» Racefans.